LeBron James ultrapassa Michael Jordan em número de pontos na NBA

Era já um momento há muito aguardado pelos fãs de NBA e de basquetebol em geral: na madrugada desta quinta-feira, LeBron James ultrapassou Michael Jordan em número de pontos marcados na sua carreira na famosa liga americana. Em jogo a contar para a 1ª Ronda do Grupo Oeste, o grande atrativo da partida entre os LA Lakers e os Denver Nuggets foi mesmo a hipótese de James ultrapassar o lendário basquetebolista. Um atrativo ainda maior para os fãs dos Lakers, já que a equipa acabou por ser derrotada por 115-99, apesar da marca importante do ala americano.Veja abaixo o ponto histórico de LeBron James.

Ao ultrapassar Michael Jordan, LeBron James chegou assim aos 32.293 pontos na NBA, ficando como quarto jogador com mais pontos marcados da história da NBA. E se ultrapassar o ídolo “MJ” não foi complicado nesta fase — só neste ano, LeBron já tinha ultrapassado Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain –, há boas perspetivas para LeBron subir ainda mais nesta classificação: imediatamente à sua frente, em terceiro lugar, está Kobe Bryant com mais 1.350 pontos do que James.

Olhando para o histórico do atual jogador dos Lakers, vê-se que LeBron tem feito cerca de 5000 pontos a cada 2 anos e meio. Com 34 anos, ainda se espera que o basquetebolista faça mais algumas épocas na NBA — Bryant reformou-se com 38 anos e Jordan já depois dos 40, por exemplo — abrindo a porta a LeBron James para avançar mais no ranking. O primeiro classificado é Kareem Abdul-Jabar, com 38.387 pontos, mais 6.094 do que os atuais de James. Uma marca que ainda pode ser atingida pelo ala dos Lakers.

A juntar à emoção de ultrapassar uma lenda do desporto como Michael Jordan, este feito de LeBron cobre-se de um outro simbolismo: James sempre foi um grande fã de Michael Jordan — tendo até dito que foi “MJ” que o fez apaixonar-se pelo basquete –, sendo mesmo esse o motivo pelo qual leva o número 23 nas costas, como forma de homenagem ao antigo basquetebolista.

