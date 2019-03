Leiria. Polícia Judiciária deteve suspeito de agressões sexuais agravadas e violência doméstica

A Polícia Judiciária deteve esta semana um homem, de 43 anos, suspeito de abuso sexual de menores dependentes, ambos agravados, “face à relação familiar e idade das vítimas” e também de violência doméstica, referiu em comunicado.

O suspeito terá praticado maus tratos, quer físicos quer psicológicos e abusado sexualmente de uma da vítimas, ainda menor. A identidade das vítimas, bem como as suas idades são desconhecidas. A investigação começou após uma denúncia e, posteriormente, foram emitidos mandados de detenção pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

O arguido é trabalhador da construção civil no estrangeiro e foi detido esta semana, quando regressava a Portugal. Para proteger as vítimas e evitar a “continuação da atividade criminosa” está proibido de manter qualquer contacto com elas, refere a nota de imprensa.

