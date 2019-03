Metro do Porto. Circulação condicionada durante fim de semana por obras na Trindade

A circulação de metro estará condicionada e obrigará a transbordos entre a noite de sábado a de domingo devido a obras de manutenção na estação da Trindade, um dos principais interfaces de transportes do concelho do Porto, indicou esta quinta-feira fonte da empresa Metro do Porto.

A intervenção afetará todas as linhas exceto a Amarela (D), indica uma nota da empresa, que alerta para o condicionamento da circulação entre as 22h00 horas de sábado e a noite de domingo.

A intervenção obrigará a que os clientes das linhas Vermelha (B), Verde (C) e Violeta (E) possam ter que efetuar transbordo na Trindade.

Já quem viaje na linha Azul (A) poderá ter que mudar de veículo na estação da Senhora da Hora, enquanto os utilizadores da linha Laranja poderão de ter de trocar de veículo no Estádio do Dragão.

A Metro do Porto garante que “todas as linhas vão manter frequências e horários muito aproximados aos previstos”. A empresa assegura, por fim, que na segunda-feira a operação de metro retomará a normalidade habitual em toda a rede.

