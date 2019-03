Mulher morta na véspera do Dia de Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica. Marido é o principal suspeito

Uma mulher foi assassinada, esta quarta-feira, em Vieira do Minho, distrito de Braga. Segundo o Correio da Manhã, o marido é o principal suspeito e já se entregou às autoridades. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Esta morte aumenta para 12 o número de mulheres mortas em crimes semelhantes, só em 2019. Por ironia, regista-se na véspera do dia que o governo decretou como Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica. A Ministra da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, disse, a propósito da data, que “o objetivo é que se assinale e homenageie as vítimas, e se deem os primeiros passos naquilo que nos parece ser fundamental garantir, que é uma forte integração de todo o Governo na resposta a este problema”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que promulgou o Dia de Luto Nacional, acredita que “mais do que mero ato simbólico, o luto ora decretado significa maior mobilização nacional, incluindo todos os Órgãos de Soberania, no combate a este flagelo da nossa sociedade”.

Ainda esta quarta-feira, foi registada a morte de uma outra mulher, num prédio no Seixal. As primeiras informações, avançadas pela PSP à Agência Lusa, davam conta de um homicídio com recurso a arma branca, e apontavam para o ex-companheiro da vítima como o principal suspeito. Esses dados foram, entretanto, corrigidos. O Público avança que não existem indícios de crime e que não existiu o envolvimento de terceiros na morte desta mulher, que poderá ter morrido devido a uma hemorragia grave.

