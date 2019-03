Neymar vai ao Qatar fazer “avaliação completa” à lesão no pé direito

A estrela do Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Júnior viajou esta quinta-feira para o Qatar, onde vai passar três dias, de forma a ser feita uma “avaliação completa após seis semanas de lesão” ao seu pé direito, anunciou o clube francês de futebol.

Segundo o PSG, esta deslocação à clínica desportiva Aspetar, em Doha, a capital do Qatar, já estava prevista desde que o craque brasileiro se lesionou no quinto metatarso do pé direito no jogo contra o Estrasburgo, disputado a 23 de janeiro, a contar para a taça francesa.

O objetivo do clube parisiense era ter Neymar disponível para disputar os quartos de final da Liga dos Campeões, que se vão disputar a 09 e 10 de abril, mas o Manchester United, na quarta-feira, foi à cidade-luz eliminar o campeão francês (3-1), causando uma das grandes surpresas até ao momento da liga milionária, já que o PSG tinha vencido os ‘red devils’ em Inglaterra por 2-0 na primeira mão desta eliminatória.

O capitão da seleção canarinha assistiu ao jogo num camarote do Parque dos Princípes, depois de ter passado o Carnaval no Brasil, e, no final do encontro, lançou duras críticas às decisões tomadas pelo videoárbitro (VAR) da partida.

“É uma pena. Eles meteram quatro ‘caras’ que não entendem nada de futebol a assistir a um movimento em câmara lenta na televisão. Não há nada”, atirou Neymar na sua conta na rede social Instagram, em alusão ao penálti assinalado já no cair do pano do jogo de quarta-feira em Paris, que acabou por ser convertido com sucesso, afastando o emblema francês da próxima fase da ‘Champions’.

