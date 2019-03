O BOOM das startups decorre entre 11 e 15 de março no Porto

O primeiro evento de marketing e vendas para startups em Portugal, o BOOM – Massive Growth Week, vai decorrer no Porto entre 11 e 15 de março, terá 25 oradores e será composto por 25 workshops.

Entre os oradores, encontram-se nomes como Pedro Martins, diretor de Produto da Farfetch; Rui Costa, responsável tecnológico da Veniam; Pedro Gustavo Torres, diretor de engenharia de software da Talkdesk, Bruno Pereira, Shalini Choudhary, responsável pela relação com os clientes da Codacy; Rui Santos Couto, responsável pelo crescimento da Infraspeak; Luís Roque, CEO da HUUB; Daniela Seixas, CEO da Tonic App; e Mariana Gomes, Diretora-Geral da MUB Cargo.

O evento tem como ponto de partida as dificuldades que as startups sentem em processos de marketing e vendas e pretende facilitar a partilha de conhecimento sobre estas áreas — para que os empreendedores lhes dediquem a mesma atenção que dedicam ao desenvolvimento do produto.

“O que diferencia o BOOM – Massive Growth Week dos outros eventos é o nível de proximidade entre os oradores e público. Qualquer participante pode lançar questões diretamente aos oradores, pedir orientações para o seu caso particular e aplicar estas aprendizagens no dia seguinte. Queremos partilhar o tipo de conhecimento que muitas vezes ainda não chegou às academias, mas que é crucial para qualquer projeto”, explica Rui Santos Couto em comunicado.

O evento é coorganizado pela Porto Design Factory, UPTEC, Porto Business School, ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, Founders Founders e Scale Up Porto (PIH). O bilhete diário custa 34,99 euros e para a semana toda custa 139,99 euros.

