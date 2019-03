Podemos utiliza pronome “Ele” em cartaz e autocritica-se por machismo

“Quero dizer-vos que não me sinto identificado com o cartaz com ‘ele’ que anunciámos”, disse Pablo Iglesias num tweet esta quarta-feira. O secretário-geral do partido de esquerda populista espanhol Podemos está de licença de paternidade desde 20 de dezembro, quando nasceram os seus dois filhos, gémeos prematuros, e vai voltar à atividade num grande comício a 23 de março. Num cartaz cor-de-rosa e roxo a anunciar o evento, lê-se “Ele volta”, com o “ele” destacado na palavra “vuELve”.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 6, 2019

O político espanhol afirmou no Twitter que é necessário “reconhecer os erros” porque “é o primeiro passo para fazer as coisas bem”. Nesta rede social, houve centenas de respostas a criticar Iglesias por se tratar de um não assunto.

A mulher de Pablo Iglesias, Irene Montero, que tem substituído o político nas suas funções enquanto este esteve ausente por ter sido pai, várias vezes utiliza os pronomes femininos como base da linguagem para promover “um país feminino”. Exemplo disso é a forma como se refere à coligação “Unidos Podemos”, que apelida de “Unidas Podemos”. A política também usufruiu de licença de maternidade até dia 9 de janeiro.

O regresso de Pablo Iglesias está marcado para dia 23 de março, na Plaza do Museo Reína Sofia. Como refere o La Vanguardia, este regresso acontece num momento decisivo eleitoral em Espanha, com eleições gerais marcadas para 28 de abril e as europeias a 26 de maio.

