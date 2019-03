Portugal com quinteto em Abu Dhabi a pensar em pontos para Tóquio 2020

Portugal vai estar representado por cinco atletas na estreia do circuito mundial de triatlo, em Abu Dhabi, na sexta-feira e no sábado, na primeira de oito etapas calendário, pontuáveis para o apuramento olímpico.

João Pereira e João Silva representam os homens, enquanto Melanie Santos, Helena Carvalho e Vera Vilaça competem no setor feminino, todos em busca de pontos que alimentem a qualificação olímpica para Tóquio2020, onde competirão os melhores 55 de cada sexo.

João Silva é o melhor homem, em 26.º nesta classificação, com 1621 pontos, enquanto João Pereira é 32.º com 1523, tabela liderada destacadamente pelo espanhol Mário Mola com 5681, seguido pelo francês Luís Vincent com 4183.

Vasco Vilaça, com 399 pontos, é 115.º e parece fora da corrida.

Melanie Santos é 19.ª com 2225 pontos e Helena Carvalho 96.ª com 427, em ‘ranking’ comandado pela norte-americana Katie Zaferes com 5001, bem à frente da britânica Vicky Holland, com 4111.

Qualificar um segundo elemento feminino para Tóquio2020 passa pela prova de estafetas mistas, que inclui as 15 melhores quadras internacionais.

No Japão, as provas individuais serão compostas por 1.500 metros de natação, seguidos de 40 quilómetros de ciclismo e 10 de corrida final.

O formato da estafeta mista, que fará a sua estreia nos Jogos, contará com 300 metros de natação, 7,4 quilómetros de ciclismo e dois quilómetros de corrida, sendo que as equipas serão compostas por quatro atletas, cada um dos quais completará todo o percurso antes de passar testemunho a um colega.

Programa para Abu Dabi (horas de Lisboa).

Sexta-feira:

10h06 Elite masculina: João Pereira e João Silva.

12h06 Elite feminina: Melanie Santos e Helena Carvalho.

Sábado:

08h06 Estafestas mistas (super-sprint): Melanie Santos e João Pereira.

10h06 Estafetas mistas (super-sprint): Vera Vilaça e João Silva.

Calendário:

Data Local Distância

8 e 9 março – Abu Dabi, EUA Sprint

27 e 28 abril – Bermuda, Ber Standard

18 e 19 maio – Yokohama, Jap Standard

8 e 9 junho – Leeds, Ing Standard

29 junho – Montreal, Can Standard

6 e 7 julho – Hamburgo, Ale Sprint

20 e 21 julho – Edmonton, Can Sprint

30 agosto/1 setembro – Lausana, Suí Grande Final

