R. Kelly foi novamente preso, desta vez por falhar pensões de alimentos

O cantor R. Kelly foi novamente detido esta quarta-feira, desta vez por não pagar pensões de alimentos no valor de 161 mil dólares, cerca de 140 mil euros à taxa de câmbio atual. O autor do êxito “I Believe I Can Fly”, que tem três filhos da ex-mulher Andrea Lee, ter-se-á predisposto a pagar 50 a 60 mil dólares — 44 a 53 mil euros –, mas a proposta terá sido recusada pelo juíz de Cook County, do estado do Illinois, que terá exigido o pagamento integral da dívida. R. Kelly não a terá conseguido pagar, alegando não ter em sua posse a totalidade do dinheiro por não ter podido trabalhar recentemente.

JUST IN: Cook County Sheriff's Office: R. Kelly taken into custody at a hearing over unpaid child support; he will be be transferred to county jail – @NBCChicago pic.twitter.com/Q2YNAMVnYc — NBC News (@NBCNews) March 6, 2019

Acusado de dez crimes de abuso sexual agravado, R. Kelly passou um fim-de-semana na prisão antes de alguém, alegadamente uma fã, ter pago a fiança no valor de 100 mil dólares (cerca de 88 mil euros) que permitiu a libertação. Após a saída da prisão para aguardar julgamento em liberdade, o advogado de defesa do cantor disse que as finanças de R. Kelly estavam “uma confusão”, noticia o jornal inglês The Guardian.

A detenção de R. Kelly aconteceu um dia depois de ter sido transmitida a primeira entrevista do cantor após as acusações de abuso sexual que lhe foram imputadas. Durante a entrevista, dada ao programa de televisão norte-americano CBS This Morning, R. Kelly chorou, gritou e clamou estar inocente. “Estou cansado de todas estas mentiras. Tenho estado a ouvir e a ver coisas em todos estes blogues e estou simplesmente cansado. Todas elas [alegadas vítimas] estão a mentir e eu estou a ser assassinado. Não fiz isto, este não sou eu”, afirmou.

Watch this journalist stay remarkably calm during an explosive interview with R Kelly as he denied allegations of sexual assault and child sexual assault. pic.twitter.com/xvfRNNH6qV — SBS News (@SBSNews) March 7, 2019

O CBS This Morning entrevistou ainda duas raparigas cujas famílias afirmam estar a ser mantidas contra vontade na residência do cantor. Um primeiro excerto destas conversas — que serão exibidas na quinta-feira — foi já divulgado. As duas iniciaram relacionamentos com R. Kelly quando eram ainda menores de idade e Azriel Clary, atualmente com 21 anos, afirmou ao programa de televisão: “Ele achou que eu tinha 18 anos”. O cantor, por sua vez, afirmou que quer Azriel Clary quer Joycelyn Savage, a outra rapariga em questão, são suas “namoradas”. R. Kelly tem atualmente 52 anos.

Savage, que tem hoje 23 anos, diz que os pais de ambas “estão a tentar ganhar dinheiro, com algum esquema… estão simplesmente muito chateados”. Mas as famílias negam que alguma vez tenham pedido dinheiro ao cantor e garantem ter sido impedidas de contactar as filhas nos últimos dois anos.

As acusações de crimes de abuso sexual agravado imputadas a R. Kelly envolvem quatro alegadas vítimas, em casos que remontam a 1998. O processo refere que R. Kelly terá tido relações sexuais com três jovens “com mais de 13 anos, mas com menos de 17 anos”, não havendo “faixa etária divulgada relativa a uma das alegadas vítimas”, diz a CNN. As queixas dizem ainda que R. Kelly terá “exercido força ou ameaçado utilizar força” para consumar as relações.

O cantor voltará a ser ouvido por um juiz no dia 13 de março. Até lá, alguns fãs irão tentar reunir o dinheiro das pensões de alimentos em dívida, para que R. Kelly possa voltar a aguardar julgamento em liberdade, afirmou um representante do músico.

Continuar a ler