Roma despede Eusebio Di Franscesco após eliminação frente a FC Porto na Champions

O treinador Eusebio Di Francesco deixou o comando da Roma, um dia após a eliminação da equipa frente ao FC Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta quinta-feira o clube italiano.

“Pela minha parte, e em nome do clube, gostaria de agradecer a Eusebio [Di Francesco] por todo o seu empenho. Trabalhou sempre com uma atitude profissional irrepreensível e colocou os interesses do clube acima dos interesses pessoais. Desejamos-lhe o melhor para sua carreira”, escreveu o presidente da AS Roma, Jim Pallotta, no site do clube.

Di Francesco, que como jogador conquistou a Liga italiana ao serviço da Roma em 2001, iniciou as suas funções como treinador da equipa principal da capital no verão de 2017.

Na última temporada, Di Francesco qualificou a equipa para as meias-finais da Liga dos Campeões, na melhor prestação do clube nas competições europeias desde 1984, depois de eliminar o FC Barcelona nos quartos de final, ao dar a volta a uma derrota de 4-1 em Camp Nou, na primeira mão, com um triunfo na capital por 3-0.

O despedimento de Di Francesco surge na sequência não só da derrota no estádio do Dragão, mas também de outra, dias antes, no estádio Olímpico no dérbi da capital, frente à eterna rival Lazio, por números pesados, 3-0.

A Roma ocupa o quinto lugar na Serie A com 44 pontos, à 26.ª jornada.

