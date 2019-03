Sérgio Conceição teve conferência mais curta devido à morte de um familiar

O FC Porto teve uma noite histórica, regressando aos quartos de final da Liga dos Campeões após um triunfo por 3-1 conseguido a três minutos do final do prolongamento com uma grande penalidade convertida por Alex Telles. Depois dos enérgicos festejos na zona do banco de suplentes, Sérgio Conceição deu um abraço conjunto com os adjuntos e recente staff no final da partida, deu os parabéns aos seus jogadores, confortou alguns elementos do conjunto da Roma e seguiu para a zona de entrevistas rápidas. Terá sido pouco depois que o técnico dos azuis e brancos recebeu a notícia da morte de um familiar.

Visivelmente emocionado e combalido com a informação que acabara de receber, o treinador dos dragões teve apenas uma curta declaração na sala de imprensa, resumindo uma das razões para o triunfo portista diante dos transalpinos antes de deixar a mesa. O FC Porto explicou depois que Sérgio Conceição estava de luto pela morte de um familiar.

“Foi um jogo fantástico da minha equipa, os jogadores estão de parabéns. Tudo aquilo que foi preparado em termos estratégicos, mesmo eles mudando a estrutura base da equipa, esse perceber o que tínhamos de fazer para criar situações de golo para ganhar e o que tínhamos de fazer quando não tínhamos bola, essa consistência foi muito importante”, referiu.

Momentos antes, ainda no relvado, Sérgio Conceição tivera um gesto que rapidamente se tornou viral, quando trocou algumas palavras com o guarda-redes da Roma, Robin Olsen, antes de levantar o sueco e lhe dar um abraço de conforto. A seguir, e na zona de entrevistas rápidas, o técnico tinha destacado uma exibição dos dragões que “roçou a perfeição”.

“Interpretámos o jogo da melhor forma. A relação entre Otávio, Marega, Corona e Soares foi correndo bem. Foi um jogo de grandíssima qualidade. E isso deve-se aos jogadores. Brahimi suplente? No jogo passado ficaram outros de fora. Foi uma prova de grande maturidade e tranquilidade. Tínhamos cometido erros em Roma, que agora corrigimos. Fizemos uma exibição a roçar a perfeição. Agora? Agora é o Feirense. No final do jogo queremos estar novamente em primeiro, mesmo com os rivais com um jogo a menos”, tinha comentado, na flash interview, Sérgio Conceição.

