Taxify muda de imagem e de nome: agora é Bolt

Não, não estamos a falar do homem mais rápido do mundo ou de um filme de animação: a Taxify, uma das maiores empresas de mobilidade urbana do mundo, mudou a sua imagem e o nome. Agora chama-se Bolt e mostra-se em tons de verde. Porquê o nome? “Em inglês, Bolt significa relâmpago. Agora também significa ires para onde precisas de forma económica, rápida e sem problemas. Exatamente como deve ser a experiência de qualquer pessoa quando se movimenta numa cidade, seja de carro, trotinete ou de transporte público”, diz a empresa em comunicado.

Na mesma mensagem, a Bolt reforça que o verde não faz parte apenas da imagem, mas sim dos ideais da empresa: “Esta nova identidade também reforça a nossa crença de que o futuro da mobilidade será elétrico”. Isto num momento em que tanto a Bolt como outras empresas investem cada vez mais em meios de transporte elétricos. Essa capacidade de adaptação a novos mercados foi, de resto, um dos motivos para a mudança de nome: “O nosso primeiro serviço foi uma solução que conectava utilizadores a taxistas e que deu à empresa o seu nome original. À medida que fomos fazendo crescer a nossa missão, também começamos a “superar” o nosso conceito original. […] Queremos que a marca reflita o futuro da empresa em vez do passado”, acrescentam no comunicado.

A empresa tecnológica nascida na Estónia já conta com mais de 25 milhões de utilizadores em mais de 30 países em todo o mundo e já é a plataforma líder na Europa e em África. Foi também a primeira empresa a oferecer na mesma aplicação o serviço de ride-hailing (chamar um condutor remotamente) junto com o serviço de trotinetes eléctricas partilhadas.

A Taxify torna-se assim a segunda gigante da mobilidade a alterar o seu nome e imagem em pouco mais de um mês. Em fevereiro foi a Chauffeur Privé que mudou de nome, para Kapten, numa estratégia em tudo semelhante àquela usada agora pela — atualmente — Bolt.

