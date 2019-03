Turismo terá este ano desempenho igual ou melhor do que o de 2018

O desempenho do turismo será igual ou melhor ao de 2018, com destaque, nos próximos seis meses, para o aumento da procura interna, o investimento privado e o número de pessoas empregadas, segundo o Barómetro do Turismo esta quinta-feira divulgado.

“Das respostas obtidas, 44,1% dos inquiridos espera que o turismo nacional em 2019 tenha resultados globais idênticos aos obtidos em 2018. Para 33,8% serão melhores, enquanto 20,6% acreditam que o desempenho vai ser pior ao do ano passado”, lê-se no estudo do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo IPDT esta quinta-feira divulgado.

De acordo com o Barómetro do Turismo, nos próximos seis meses, o número de pessoas empregadas (48,5%), o investimento privado (47,9%) e a procura interna (32,3%) são os indicadores que deverão registar melhor desempenho.

Por sua vez, o nível de confiança médio do desempenho no setor do turismo atingiu, em janeiro de 2019, 81 pontos, mais quatro pontos face ao último registo, observado em outubro de 2018.

No que respeita ao desempenho do turismo nacional em 2018, face ao investimento realizado em promoção interna, 73,5% dos inquiridos considerou que correspondeu às expectativas, 22,1% que ultrapassou e 4,4% que ficou aquém.

Já o desempenho face ao investimento em promoção externa foi considerado por 67,6% dos inquiridos como dentro das expectativas, enquanto 20,6% disse estar acima das expectativas e 11,8% aquém.

Para este barómetro foi definido um universo de 166 membros, tendo sido recebidas 68 respostas entre 17 e 28 de janeiro de 2019.

Continuar a ler