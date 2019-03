Câmara da Guarda entrega sacos de pano nas padarias da cidade

A Câmara Municipal da Guarda lançou uma campanha de sensibilização ambiental, em conjunto com a SUMA (Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A), nas padarias da cidade. Nas manhãs de quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de março, membros do município fizeram uma ronda por diferentes padarias onde entregaram sacos de pano para o pão — uma resposta direta ao uso de sacos de plástico descartáveis e poluentes.

A campanha teve início na Padaria do Mileu, pelas 11h, com a distribuição dos primeiros sacos reutilizáveis, “à semelhança dos que faziam serventia diária anteriormente”, lê-se na nota divulgada na página online do Município da Guarda.

Distribuição de sacos de tecido para o pão, no âmbito da campanha de sensibilização ambiental, tendo em vista a… Posted by Município da Guarda on Thursday, March 7, 2019

A ação em causa tem em vista “prevenir a produção de resíduos e a poupança de recursos” e tem como foco “o princípio da reutilização, transmitido através do apelo e recuperação de hábitos antigos de utilização de materiais resistentes e duradouros, por oposição aos descartáveis”.

A campanha, cujas fotografias pode ver na fotogaleria acima, passou por um total de 16 padarias. E a julgar pelas respostas na página de Facebook da Câmara Municipal da Guarda, teve boa aceitação.

