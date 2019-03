Descobertos túneis secretos debaixo da prisão de Alcatraz

Uma equipa de arqueólogos descobriu uma rede secreta de túneis por baixo da antiga prisão de alta segurança de Alcatraz, que data do tempo da Guerra Civil Americana. Foi graças ao uso de radares e laser que foi possível fazer a descoberta.

Antes de ser uma cadeia, o Rochedo — como é conhecida a antiga prisão situada na ilha de Alcatraz, na baía de São Francisco — foi uma fortificação militar. Este dado já era conhecido, o que não era conhecido eram os vestígios arqueológicos que remontam aos anos 1860. Na altura, a fortificação tinha como principal missão proteger aquela baía na Califórnia.

Timothy de Smet, da Universidade de Binghamton e o arqueólogo que liderou a pesquisa, ficou surpreendido com o bom estado de conservação dos achados, disse, citado pela Fox News.

“Fiquei surpreendido por várias razões. Os vestígios estavam apenas alguns centímetros abaixo da superfície e foram milagrosa e impecavelmente preservados”, explicou, sustentando que a camada de concreto por cima dos vestígios arqueológicos é “incrivelmente fina” e há locais da nova construção mesmo por cima da antiga.

Quando o Rochedo foi construído, em 1900, grande parte da fortificação militar foi destruída, explica de Smet, para dar lugar à cadeia de alta segurança. “Ao converter a área para uma prisão, grande parte da história militar anterior da ilha foi apagada. O que nós nos perguntámos é se algo permaneceria enterrado e preservado debaixo do solo.”

A resposta foi positiva e as novas tecnologias permitiram evitar escavações que para além de serem muito caras podem também ser invasivas. Assim, argumenta de Smet, “foi possível preservar esse vestígios in situ para as gerações futuras”.

O trabalho da equipa foi publicado na passada semana na publicação especializada Near Surface Geophysics.

Continuar a ler