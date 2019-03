E para o pai não vai nada, nada, nada? Tudo!

Encontrar um presente para o Dia do Pai não é tão difícil assim. Porquê? Bem, porque somos as suas pessoas favoritas e eles vão sempre gostar de qualquer coisa que lhes demos – até uma gravata comprada à pressa na hora de almoço ou o tradicional postal de “melhor pai do mundo”. Mas um pai também é uma das nossas pessoas favoritas. Foi com ele que aprendemos a andar de bicicleta, a nadar ou a jogar à bola. E foi ele que perdeu tantos fins-de-semana a levar-nos a todas as atividades que queríamos fazer. Ou que nos foi buscar de madrugada a festas. Ou que nos emprestou o carro dele quando mal sabíamos conduzir.

O nosso pai sempre fez tudo por nós. No Dia do Pai, ofereça-lhe um presente que faça jus ao grande homem que é e que o lembre de todas as memórias boas que têm juntos. Para os pais que gostam de desporto, de jogos, de cinema, de cantar, de cuidar de si… reunimos as melhores ideias de presentes e que vão dizer “amo-te, és o melhor pai do mundo”. E sim, com os nossos pais podemos ser lamechas.

