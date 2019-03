Economia do Japão recupera e cresce 1,9% no último trimestre de 2018

A economia do Japão, a terceira maior do mundo, cresceu a um ritmo anual de 1,9%, entre outubro e dezembro do ano passado, indicam dados oficiais divulgados esta sexta-feira.

A economia nipónica recuperou assim de uma contração de 2,4% registada no trimestre anterior, entre julho e setembro, período em que foi afetada por desastres naturais.

Os números revistos e agora divulgados pelo Ministério das Finanças japonês mostraram também uma melhoria em relação às estimativas, que apontavam um crescimento de 1,4% no último trimestre de 2018.

Economistas alertaram que a desaceleração do crescimento na China pode aumentar o risco de uma desaceleração nos próximos meses.

A economia do Japão tem mantido um ritmo modesto de expansão ao longo dos mais de cinco anos de mandato do primeiro-ministro, Shinzo Abe, sem conseguir atingir os níveis de crescimento esperados com a injeção de dezenas de bilhões de ienes do banco central.

Se o crescimento parar nos próximos meses, Abe pode ser obrigado a adiar, pela terceira vez, um aumento no imposto sobre vendas, visto como necessário para reparar as finanças nipónicas.

Quanto ao arranque de 2019, a economia japonesa registou um excedente comercial de 600,4 mil milhões de ienes (4,8 mil milhões de euros) em janeiro.

Este resultado representa um aumento de 1,35% em relação ao período homólogo, de acordo com o Ministério das Finanças nipónico.

Em comparação a janeiro de 2018, as exportações caíram 6,7% para 46,7 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, as importações desceram 1,7% para 54,4 mil milhões de euros.

