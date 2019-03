Exibição de cinema em sala perde um quinto de espectadores e receitas até fevereiro

A exibição comercial de cinema em Portugal sofreu uma quebra de 21,3% em espectadores e receitas de bilheteira em janeiro e fevereiro, comparando com o mesmo período de 2018, revelou esta sexta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo dados do ICA, este ano as salas de cinema tiveram menos 540 mil espectadores do que em igual período de 2018, para um total de dois milhões de espectadores, e uma quebra de três milhões de euros nas receitas de bilheteira, para um valor de 10,7 milhões.

Nestes dois meses estiveram em sala dez filmes portugueses ou com coprodução nacional, totalizando 63.734 espectadores e 316 mil euros de receita.

O filme português mais visto este ano foi a comédia “Tiro & Queda”, de Ramón de los Santos, com 43.652 espectadores.

A tabela dos filmes com maior audiência nos dois primeiros meses do ano é liderada por “Glass”, de M. Night Shyamalan, com 131.021 espectadores.

