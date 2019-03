Guiné-Bissau. Campanha eleitoral termina com todos os partidos na capital

A campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau termina esta sexta-feira, com os principais partidos políticos do país a convergirem para a capital guineense, Bissau, onde vão realizar os comícios finais.

Depois de 20 dias de campanha eleitoral focada sobretudo no interior da Guiné-Bissau, os partidos candidatos às legislativas “queimam” as últimas horas de apelo ao voto na capital guineense.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, escolheu o Estádio Lino Correia, no centro da cidade, para o seu comício final, enquanto a segunda maior força política do país, o Partido de Renovação Social (PRS), vai terminar a campanha no bairro Lala Queima.

O Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), partido criado por um grupo de dissidentes do PAIGC, vai terminar a sua primeira campanha eleitoral no jardim em frente à Câmara Municipal da cidade, perto da sua sede nacional.

Também a Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), de Nuno Nabian, escolheu o centro da capital para fazer um comício de encerramento, neste caso junto ao porto de Pindjiguiti, onde também arrancou com a campanha eleitoral.

A campanha eleitoral decorreu, até ao momento, sem registo de incidentes.

Mais de 761 mil eleitores são chamados às urnas no domingo para escolher os novos representantes do parlamento guineense entre os candidatos apresentados por 21 partidos políticos.

