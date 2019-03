Manafort condenado a menos de três anos e 11 meses de prisão

Paul Manafort, o consultor político que ajudou Donald Trump a chegar à Casa Branca foi condenado esta quinta-feira a 47 meses de prisão por fraude fiscal, avança o The New York Times. O lobista é uma das pessoas ligadas ao presidente dos Estados Unidos da América que foi acusada pelo procurador especial Robert S. Mueller, que tem sido a cara de uma grande investigação ao chefe de Estado norte-americano.

O juiz responsável pelo caso, T. S. Ellis III, não seguiu as recomendações feitas pela acusação de sentenciar Manafort a cerca de 20 anos de prisão. Se assim fosse, o antigo consultor de Trump iria, muito provavelmente, passar o resto da vida na prisão (Manafort tem, atualmente, 69 anos).

Os procuradores estavam a investigar o consultor há dois anos por vários crimes de obstrução à Justiça, fraude bancária e violação das leis de lobbying. Apesar de Manafort ter declarado-se culpado, os procurados norte-americanos afirmam que o consultor não forneceu informações suficientes para dar mais validade à acusação de que houve interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA em 2016.

Foi provado que Manafort escondeu milhões de dólares em contas no estrangeiro num “esquema financeiro que estava enraizado em ganância e mostra que Manafort sentia que era superior à Lei”.

Este antigo responsável pela campanha de Donald Trump mentiu várias vezes aos procuradores sobre as verdadeiras ligações que teve com responsáveis russos, declarou em fevereiro um tribunal americano. Segundo a investigação à interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, Manafort pode ter sido uma das peças para a alegada ingerência da Rússia para fazer com que Donald Trump chegasse ao poder.

Na próxima semana, Manafort vai ser sentenciado por duas penas de conspiração. Ainda não é sabido se, à luz do acordo feito em que o lobista declarou-se culpado, se a pena vai aumentar ou manter-se.

No Twitter, várias pessoas já estão a criticar os anos de prisão a que Manafort foi sentenciado. Num tweet, o advogado americano Scott Hechinger escreveu: “Para contexto sobre os 47 meses de prisão para Manafort, ontem o meu cliente teve como opção receber entre 36-72 meses de prisão por roubar 100 dólares [cerca de 88 euros] de uma lavandaria residencial”. Manafort foi sentenciado, além de outros crimes, de ter escondido 55 milhões de dólares em pagamentos em mais de 30 contas em banco estrangeiros.

For context on Manafort’s 47 months in prison, my client yesterday was offered 36-72 months in prison for stealing $100 worth of quarters from a residential laundry room.

— Scott Hechinger (@ScottHech) March 8, 2019