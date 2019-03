Marcel Keizer alerta para o bom momento do Boavista

O treinador do Sporting alertou esta sexta-feira para o bom momento que atravessa o Boavista, adversário da 25.ª jornada da I Liga, e expressou o desejo de ver nos “leões” o sucesso que o Ajax conseguiu com jovens futebolistas.

“O Boavista é um grande nome do futebol português e uma equipa que teve bons resultados em fevereiro. Estamos prontos para esse jogo”, afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Os “axadrezados”, comandados por Lito Vidigal, perderam apenas um desafio nos últimos cinco, um dado que o treinador “leonino” tem em conta, principalmente, face à dificuldade que o Sporting tem tido em vencer fora de portas.

“Sabemos que os jogos fora são mais difíceis, está nas estatísticas. Em casa temos estado bem e fora sentimos alguns problemas. Esperamos que amanhã [sábado] corra bem”, declarou.

O técnico holandês abordou ainda a surpreendente eliminação do Real Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, clube que treinou em 2017 e no qual ‘lançou’ jovens atualmente titulares na equipa de Amesterdão.

Marcel Keizer apelidou de “conto de fadas” o sucesso conseguido e deseja que tal aconteça também no clube de Alvalade.

“O Ajax fez um enorme trabalho, tem uma equipa com experiência com jovens talentos. Os contos de fadas às vezes acontecem e tornam-se realidade. Espero que um dia também aconteça no Sporting, mas para tal é preciso treinar muito e melhorar”, argumentou.

Depois de admitir no final do último desafio que o avançado Bas Dost não vive o melhor momento de forma, Keizer apenas disse que “falou com o jogador”, como faz “sempre todos os dias e sobre situações de jogo”.

No sábado, o Sporting, quarto classificado, com 49 pontos, defronta o Boavista, 11.º, com 26, no Estádio do Bessa, pelas 20h30, em encontro da 25.ª jornada do campeonato.

