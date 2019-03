Médico espanhol gravou vários vídeos pornográficos em clínicas onde trabalhava

Um médico de Valencia, Espanha, foi apanhado em vídeos pornográficos que ele próprio gravou com o telemóvel nas casas de banho das clínicas onde trabalhava. Os vídeos foram enviados pelo Whatsapp, segundo o El Mundo, e neles apareciam mulheres diferentes.

Como é que aconteceu? As mensagens foram enviadas do telemóvel do cirurgião maxilo-facial durante a noite da sexta-feira passada a vários cirurgiões espanhóis, que receberam pelo menos três vídeos e várias fotografias do colega, cuja identidade ainda não foi revelada, a ter relações sexuais no local de trabalho. A maior parte dos contactos que receberam o conteúdo, que rapidamente se tornou viral na rede de mensagens e chocou a comunidade dos cirurgiões maxilo-facial, eram mulheres. O médico, que denunciou o caso, nega que tenha sido ele a divulgar os vídeos. Para já, as autoridades pensam que se pode tratar de uma vingança amorosa.

Um dos hospitais em que o médico trabalhava e que o conseguiu identificar através do logótipo da instituição inscrita na bata que ele usava, despediu-o e proibiu-o de entrar nas instalações. O El Mundo adianta que o que mais escandalizou a direção não foi o facto de o médico ter relações sexuais no trabalho e de as gravar, mas a falta de cuidado do cirurgião. É que a casa de banho é um sítio onde se devem respeitar as regras básicas de assepsia, pois trata-se de um local propício à existência de bactérias que podem, posteriormente, ser propagadas na sala de operações, causando infeções.

