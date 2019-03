Moçambique. Campeonato de futebol “Moçambola” arranca já em março

O campeonato moçambicano de futebol vai arrancar no dia 30 de março e será disputado em dois grupos com oito equipas cada, apurando-se para a fase final os quatro primeiros classificados de cada série.

Na jornada inaugural, o campeão HCB Songo vai jogar no estádio do recém-promovido Têxtil do Púnguè, e o vice-campeão, Ferroviário de Maputo, defronta em casa o também recém-promovido Desportivo.

A assembleia-geral da Liga Moçambicana de Futebol (LMF) decidiu na quinta-feira que as 16 equipas do “Moçambola” vão disputar o campeonato nacional de 2019 divididas em duas regiões: sul e centro/norte.

Os dois grupos vão jogar no formato tradicional de todos contra todos, em duas voltas, apurando-se para a fase final os quatro primeiros classificados, que vão jogar no mesmo sistema, também em duas voltas.

O organismo federativo optou por aquele modelo, abandonado o sistema em que as 16 equipas jogavam todas entre si, igualmente em duas voltas.

A decisão foi motivada pelas limitações financeiras que a LMF enfrenta desde o ano passado e que chegaram a colocar em risco a conclusão do “Moçambola” de 2018, o que não aconteceu graças à intervenção do governo moçambicano.

Na assembleia-geral de quinta-feira realizou-se também o sorteio do calendário dos dois grupos.

Programa da 1ª jornada:

Sábado, 30 mar:

Zona Sul:

Ferroviário de Maputo – Desportivo de Maputo

Maxaquene – Costa do Sol

Incomáti – Chibuto

Liga Desportiva de Maputo – ENH

Zona Centro/Norte:

Songo – Têxtil do Púnguè

Ferroviário da Beira – Textáfrica

Ferroviário de Nampula – Ferroviário de Nacala

Baía de Pemba – Desportivo de Nacala

