ModaLisboa. As cores vibrantes e as misturas arriscadas no street style da primeira noite

Até domingo, o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, é o quartel-general de mais uma edição da ModaLisboa. No primeiro dia do evento, que abriu com o concurso Sangue Novo, dedicado aos novos designers foram muitas as caras mais jovens, os looks arrojados e as criações próprias. As cores vibrantes deram o tom.

