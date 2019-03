Novo single de Salvador Sobral já está disponível

“Anda Estragar-me os Planos” é o novo single de Salvador Sobral, que ficou disponível no Youtube esta quinta-feira. A música, originalmente composta por Francisca Cortesão e Afonso Cabral para ser interpretada por Joana Barra Vaz na edição de 2018 do Festival da Canção, faz parte do novo disco de estúdio do artista, que tem como nome “Paris, Lisboa”.

A música que fez parte do alinhamento musical do Festival da Canção do ano passado sofreu algumas alterações, numa versão que, segundo o comunicado de imprensa, “traz-nos à lembrança os sons da ilha da Madeira, onde tomou forma graças à integração do Rajão, um dos tradicionais cordofones madeirenses aqui interpretado pelo músico André Santos”. O vídeo que acompanha o primeiro single do novo disco é da autoria de Sol Domínguez e Juan Daniel González.

“Paris, Lisboa” é lançado no próximo dia 29 de março, sendo que o disco já se encontra em pré-venda. A propósito do novo trabalho, Salvador Sobral tem agendada uma extensa digressão que o vai levar a Macau, Espanha, Polónia, Alemanha, Suíça, Finlândia, Suécia ou Lituânia. Em Portugal, o artista sobe ao palco do Teatro das Figuras em Faro (3 maio) e, pela primeira vez, dos Coliseus de Lisboa (10 maio) e Porto (11 maio).

