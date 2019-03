Seixal: uma surpreendente pérola à beira Tejo

Paisagens naturais de beleza incontestável, uma vasta oferta a nível de náutica de recreio para os amantes do mar e rio e um património histórico-cultural com características únicas fazem do Seixal um surpreendente, mas incrível, destino turístico a sul do Rio Tejo.

Para o ajudar a planear a sua visita, sugerimos neste artigo alguns locais que deverá incluir no seu roteiro turístico.

12 locais a não perder numa visita ao Seixal

1) Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal

Se os barcos ou a navegação fazem parte das suas paixões, então não pode perder a oportunidade de visitar o Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal do Seixal. Aqui, encontrará uma fascinante exposição permanente denominada Barcos, Memórias do Tejo, que o levará numa viagem pela história da navegação no Rio Tejo. Aproveite ainda para assistir à construção de modelos executados à escala por dois artífices, na oficina de construção artesanal de modelos de barcos típicos do Tejo.

Morada: Av. da República – Arrentela

GPS: 38.629530, -9.105124

2) Núcleo do Moinho de Maré de Corroios

Com uma história de mais de 600 anos, o Moinho de Maré de Corroios é o último e único exemplar recuperado dos 10 moinhos que em tempos existiram no Seixal. Visitá-lo dá-lhe a oportunidade não só de conhecer um pouco mais sobre o seu funcionamento, e consequentemente sobre a cultura e vida das gentes de outrora, mas também de apreciar uma vista inspiradora sobre o sapal (uma zona de águas baixas) inserido na Reserva Ecológica Nacional, e deixar passar o tempo enquanto observa as inúmeras aves que o habitam.

Morada: Rua do Rouxinol, Corroios

GPS: 38.643687, -9.144802

3) Núcleo da Mundet do Ecomuseu Municipal do Seixal

As antigas instalações da Mundet — em tempos a maior empresa do setor corticeiro de Portugal e, durante algum tempo, do Mundo — são um dos pontos de paragem quase obrigatórios no Seixal. Aqui, será brindado com uma visão privilegiada sobre o funcionamento de uma das maiores indústrias portuguesas. À saída, aproveite para passar pelos antigos refeitórios da fábrica, hoje um moderno e eclético restaurante e bar, e usufrua calmamente da sua vista magnífica sobre a Baía do Seixal.

Morada: Praça 1º de Maio, Seixal

GPS: 38.642054, -9.105382

4) Quinta da Fidalga

Diz-se da Quinta da Fidalga que foi mandada construir no século XV por Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama, que ali se instalou

Seixal na BTL O Seixal é o município convidado da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano decorre de 13 a 17 de março, na FIL, em Lisboa.

para assistir à construção de caravelas destinadas à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Visitá-la é entrar num pedaço de uma das épocas mais importantes da história de Portugal e perder-se entre paredes revestidas por azulejos e reproduções do século XVIII. Aqui, encontra ainda o magnífico lago de Maré, que enche e vaza conforme a maré, onde a nobreza habitualmente se banhava em tempos idos.

Morada: Avenida da República, Arrentela

GPS: 38.633594, -9.105725

5) Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Aproveite a visita à Quinta da Fidalga e inclua também uma passagem pela Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, ali localizada. Este moderno edifício, da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira, oferece-lhe várias exposições, nas quais predomina a obra envolvente do mestre Manuel Cargaleiro, figura marcante do património artístico e cultural de Portugal e, em particular, do município do Seixal, para onde foi viver aos 12 anos de idade.

Morada: Quinta da Fidalga, Avenida da República, Arrentela

GPS: 38.632676, -9.105199

6) Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal

O Espaço Memória, localizado na antiga Tipografia Popular do Seixal, datada de 1955, brinda-o com uma visão sobre as antigas técnicas e saberes de uma oficina tipográfica tradicional, num ambiente fiel ao que existia na altura em que ainda se encontrava em funcionamento. Uma visita que lhe trará uma outra visão sobre a indústria tipográfica tradicional e onde é possível ver ao vivo uma réplica da prensa de Guttenberg, entre outras.

Morada: Praça Luís de Camões, n.º 39-41, Seixal

GPS: 38.643535, -9.103979

7) Embarcações Tradicionais do Tejo

O que diria da ideia de percorrer o Tejo numa embarcação tradicional? No Seixal terá a oportunidade de escolher entre um passeio pelo rio no Bote de Fragata “Baía do Seixal” ou no Varino “Amoroso”, duas coloridas embarcações tradicionais adquiridas, recuperadas e adaptadas pela autarquia do Seixal para a realização de circuitos turísticos no Tejo. Enquanto se deixa embalar pelas magníficas vistas, aproveite para aprender um pouco mais sobre as técnicas tradicionais de navegação à vela.

Morada: Estação Náutica Baía do Seixal

GPS: 38.644976, -9.104789

8) Parque Urbano do Seixal

Com uma extensão de 5,3 hectares, o Parque Urbano do Seixal será em breve um espaço de destaque no município, que se juntará à já vasta oferta de espaços de lazer do concelho. Localizado no Alto D’Ana, este Parque será o espaço ideal para usufruir de momentos de qualidade ao ar livre com uma vista incrível sobre Lisboa.

Morada: Praça 1.º de Maio, n.º 1, Seixal

GPS: 38.642508, -9.103528

9) Miradouro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação

Depois da visita ao interior da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação, também conhecida como Igreja Matriz da Arrentela, de estilo predominantemente barroco e cuja história remonta ao século XV, perca algum tempo no seu miradouro, onde se poderá sentar e calmamente apreciar uma das vistas mais fascinantes sobre a Baía do Seixal.

Morada: Largo do Adro, Arrentela

GPS: 38.625834, -9.103657

10) Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol

Uma escavação ocasional, em 1986, na Quinta do Rouxinol revelou os vestígios de uma antiga Olaria Romana, datada do século II. Era aqui que eram produzidas inúmeras peças em barro para transporte de peixe destinado ao abastecimento da Olisipo (Lisboa). Único monumento nacional do concelho, oferece uma visita extremamente interessante do ponto de vista didático e histórico, num espaço com uma envolvente natural tranquila e de grande beleza, que lhe dará uma visão privilegiada sobre a história remota da região.

Morada: R. Rouxinol 59, Corroios

(Visitas sujeitas a marcação prévia)

GPS: 38.645413, -9.144779

11) Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Datada de 1898, altura em que era conhecida como Companhia Africana da Pólvora, a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços tinha como função o perigoso e delicado fabrico de pólvoras negras para exportação para Angola. Hoje em dia, é possível conhecer um pouco mais sobre a história da fábrica, in loco, através de visitas guiadas, que lhe mostram, inclusive, o funcionamento de uma emblemática e rara máquina a vapor Joseph Farcot, de 1900, e o transportam numa verdadeira viagem no tempo até à época da Revolução Industrial.

Morada: Av. Fábrica da Pólvora, Corroios

(Visitas sujeitas a marcação prévia)

GPS: 38.619851, -9.164165

12) Passeio Ribeirinho do Núcleo Urbano Antigo do Seixal

A Baía do Seixal, com uma extensão de quase 500 hectares, é um dos maiores polos de atração do concelho. E ao visitá-la, perceberá de imediato o porquê. São inúmeras as pessoas que por ali se passeiam, seja a pé ou de bicicleta, ou até numa corrida de final do dia ou fim de semana. Deixe o tempo correr calmamente enquanto aproveita para recuperar energias ao sol e ao som das tranquilas águas que banham a Baía.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler