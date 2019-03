Theresa May. Reino Unido pode nunca chegar a sair da União Europeia

Theresa May radicalizou o discurso, esta sexta-feira, a poucos dias de uma nova votação sobre o Brexit. “Podemos nunca sair da União Europeia”, disse a primeira-ministra britânica na cidade de Grimsby, norte de Inglaterra, enquanto discursava para uma multidão de trabalhadores locais do setor energético. “Na próxima semana, Westminster tem de fazer uma escolha crucial. Ou apoia o acordo do Brexit ou o rejeita”, disse May.

Para a primeira-ministra, não há meio termo. Se o acordo tiver luz verde, o Reino Unido sai da União Europeia. Se for chumbado, ninguém sabe o que poderá acontecer.

Na próxima terça-feira, dia 12, o acordo para a saída da União Europeia vai ser novamente votado no Parlamento. E foi para os seus membros que May deixou também uma palavra: “A minha mensagem para os membros do Parlamento que concordam comigo e que pensam que não devemos arriscar [uma saída sem acordo] é simples: a única forma de evitarmos esse caminho é apoiar, na terça-feira, o acordo que o governo firmou com a União Europeia. Vamos fazê-lo.”

Caso o Parlamento decida seguir outro caminho que não o da aprovação do Brexit, May prevê que o Reino Unido terá pela frente “muitos meses e anos discussões”.

MPs face a "crucial choice"

Back the deal and the UK will leave the EU, reject it and "no one knows what will happen… we may never leave at all"

PM Theresa May gives #Brexit speech in Grimsby https://t.co/OOeh5KZYwI pic.twitter.com/hOQ2oIGeTy

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 8, 2019