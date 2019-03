Trump fotografado com a dona do spa que tramou o dono dos New England Patriots

Quando o escândalo veio a público, o Presidente norte-americano disse estar “surpreendido”, mas afinal parece que Donald Trump está pelo menos minimamente familizarizado com Li Wang. Falamos da dona do spa em Jupiter, Florida, onde Robert Kraft, dono da equipa de futebol americano New England Patriots, alegadamente pagou por sexo. O caso ganhou contornos ainda mais fortes já que Wang estará mesmo envolvida numa rede de tráfico humano — e dias antes da investigação policial vir à tona, Li partilhava no seu Facebook algumas fotos com o presidente dos EUA.

Uma delas é uma selfie, na qual onde a dona do Orchids of Asia Day Spa sorri ao lado de Trump numa festa organizada por Trump por altura do Super Bowl, a 3 de fevereiro, quase 20 dias antes da polémica estourar.

Depois de ter contado como Kraft, de 77 anos, e amigo de Donal Trump, foi apanhado neste caso, o Huffpost partilha agora alguns destes momentos captados por Wang, que revelam proximidade com mais figuras.

Aparentemente, Li Yang tornou-se presença habitual em eventos políticos do Partido Republicano e não hesitou em tirar fotografias com a presidente do Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, o governante da Florida, Ron DeSaints e a ex-governante do Alasca, Sarah Palin. Para além de conhecer alguns políticos, a mulher de 45 também tirou fotografias com familiares de Donald Trump, como foi o caso do seu filho Eric Trump.

