Werder Bremen vence Schalke 04 em jogo com chuva de golos

O Werder Bremen voltou esta sexta-feira às vitórias depois de três empates consecutivos para a liga alemã de futebol, impondo-se em casa ao Schalke 04 por 4-2 e voltando a aproximar-se dos lugares europeus. Mas a partida até começou melhor para a turma visitante, quando o jovem avançado suíço Breel Embolo, de 22 anos, aproveitou uma jogada rápida de contraataque e adiantou o Schalke 04 no marcador (26 minutos).

A resposta da formação da casa não demorou e, aos 31 minutos, o kosovar Milot Rashica repôs a igualdade no marcador, resultado que se manteve até ao intervalo.

No reatamento do jogo, Max Kruse deu vantagem para os homens da casa ao converter com classe um penálti (51 minutos), e aos 73 minutos Milot Rashica voltou a faturar e aumentou o resultado para 3-1.

Quem não quis ficar atrás foi Embolo, que também bisou, desta feita de cabeça no seguimento da marcação de um pontapé de canto e reduziu para 3-2, dando alento ao Werder Bremen, que se lançou em busca do empate até ao final do jogo.

Porém, o balanceamento ofensivo dos forasteiros acabou por não dar frutos e já em cima do último apito do árbitro, aos 90+4, o austríaco Martin Harnik acabou com todas as dúvidas ao matar o jogo com um remate cruzado que ditou o resultado final (4-2).

Com os três pontos amealhados, o Werder Bremen (36 pontos) segue na oitava posição da Bundesliga a apenas três pontos dos lugares europeus, enquanto o seu adversário desta sexta-feira está no 14.º posto com 23 pontos, quatro pontos acima da linha d’água.

Este não foi certamente o tónico que o Schalke 04 ambicionava antes da visita ao terreno do Manchester City, na próxima terça-feira, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e no qual vai tentar anular a desvantagem que tem neste momento na eliminatória, depois de ter perdido o primeiro jogo por 3-2.

