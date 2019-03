“Brevemente voltarei a fazer aquilo de que mais gosto”. Nuno Pinto anuncia que linfoma desapareceu

Cerca de três meses depois de anunciar que iria interromper a carreira devido a um linfoma, Nuno Pinto, lateral de 32 anos do V. Setúbal, revelou esta sexta-feira que o tumor “desapareceu”. “É com enorme emoção, alegria que após cinco provas de fogo, a mais esperada notícia chegou…a batalha começou a ser derrotada . O PET (exame de contraste) que fiz esta semana, revelou que o linfoma desapareceu. No entanto, tenho que cumprir com a continuação dos tratamentos já agendados pelo IPO até ao fim (13 de junho). Contudo, cumprirei este protocolo ainda com mais contentamento . Resta-me agradecer à minha esposa, a força, o querer em me acompanhar constantemente e nunca me deixar cair. Brevemente voltarei a fazer o que mais gosto. CONTO CONVOSCO!”, escreveu o jogador no Facebook.

De recordar que a notícia de que Nuno Pinto havia sido diagnosticado com um linfoma surgiu a meio de dezembro, logo depois de o V. Setúbal vencer o Benfica no Bonfim pela margem mínima. Na altura, o lateral anunciou que iria interromper a carreira no futebol e foram muitas as demonstrações de apoio por parte dos restantes clubes da Primeira Liga e dos colegas de profissão: Nani, então capitão do Sporting, entrou em campo perante o Nacional com uma camisola dos leões com o nome de Nuno Pinto e Gonçalo Paciência e Óliver Torres, por exemplo, enviaram mensagens de apoio ao lateral.

Na altura, o V. Setúbal deu uma conferência de imprensa onde Vítor Hugo Valente, presidente dos sadinos, e Vasco Fernandes, capitão de equipa, disseram algumas palavras de apoio a um dos elementos mais experientes do grupo. “Costuma-se dizer que por trás de um jogador está o homem. Estamos aqui com o Nuno Pinto, não enquanto jogador mas sim como homem, porque no âmbito de um exame detetado pelo nosso departamento médico foi verificado que tem um linfoma. A notícia foi um verdadeiro choque para nós mas no futebol estamos habituados a que na hora da derrota o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. Neste caso, para nós, é fácil estar aqui nesta hora de dificuldade, por paradoxal que possa parecer. Contará com o apoio de todos nesta casa, dirigentes, staff, colegas e todos os que cá trabalham”, explicou Vítor Hugo Valente, citado pelo jornal O Jogo.

Já Vasco Fernandes, capitão cujas palavras acabaram por provocar um momento de alguma comoção de Nuno Pinto, acrescentou que o lateral “é um guerreiro e Deus dá grandes batalhas aos grandes guerreiros”. “Todos temos a certeza de que o Nuno vai vencer esta batalha. Tem a ajuda de grandes profissionais e de grandes pessoas. Da família, dos pais, dos filhos, da mulher, toda a gente vai ajudá-lo nesta batalha. Estaremos sempre com ele, em qualquer hora ou em qualquer momento. Ele é um dos nossos e nunca deixamos cair um dos nossos. Daqui a uns tempos vamos lembrar isto como mais uma batalha que vencemos. É um grande homem, uma grande pessoa e um grande pai. Ele vai vencer”, afirmou o jogador sadino.

Depois de ter começado a jogar no Vilanovense, Nuno Pinto foi ainda como infantil para o Boavista, onde fez toda a formação entre alguns empréstimos entre Pasteleira, Candal e Vilanovense. Estreou-se em 2006/07 nos seniores dos axadrezados mas saiu por empréstimo para o Trofense na temporada seguinte, pela pouca utilização. Em 2008, assinou pelo Nacional, ficando três anos e meio na Madeira até iniciar quatro temporadas e meia no estrangeiro, entre Bulgária (Levski Sófia), Ucrânia (Tavriya) e Roménia (Astra Giurgiu). Regressou em 2015 à Liga portuguesa pelo V. Setúbal, assumindo-se desde início como titular na equipa dos sadinos como lateral ou ala, mediante as necessidades da equipa. Esta época, levava já 12 partidas oficiais (dez a contar para o Campeonato, uma para a Taça de Portugal e uma para a Taça da Liga).

