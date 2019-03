Espaço aéreo do Paquistão encerrado até segunda-feira por motivos de segurança

O espaço aéreo do Paquistão vai estar encerrado até segunda-feira por motivos de segurança, depois de terem sido retomadas as operações de vários aeroportos após a escalada militar contra a Índia na semana passada.

“O espaço aéreo para todos os voos estará encerrado até dia 11 de março às 15h00 locais. O espaço aéreo está encerrado por questões de segurança”, disse este sábado à agência de notícias EFE o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil, Mujtaba Baig.

A fonte precisou que foram retomados parcialmente os voos de vários aeroportos.

O Paquistão encerrou o seu espaço aéreo na quarta-feira da semana passada, o que provocou o cancelamento de todos os voos nacionais e desviou os internacionais.

A medida foi tomada no meio da pior escala militar entre a Índia e o Paquistão em décadas, depois de Nova Deli ter confirmado que bombardeou um acampamento em território paquistanês do grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, que reivindicou a 14 de fevereiro o atentado em Caxemira (Índia), no qual morreram 42 policias.

Em resposta, Islamabad bombardeou o território índio desencadeando um combate aéreo.

A Índia acusa o Paquistão de apoiar o “terrorismo transfronteiriço” e de permitir e auspiciar o funcionamento do seu território de grupos terroristas que têm como objetivo atacar objetivos índios e promover ações separatistas entre a população de Caxemira.

Continuar a ler