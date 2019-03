Estradas do centro de Londres cortadas por “veículo suspeito”. Foi falso alarme

A ponte de Westminster e a zona pedonal Victoria Embankment, no centro de Londres, foram evacuadas este sábado à tarde devido a um veículo suspeito, noticia o The Guardian. O veículo foi encontrado perto do parlamento britânico. O cordão de segurança na ponte de Westminster, contudo, já foi levantado.

#CS3 and adjacent carriageway (A3211) closed along Victoria Embankment due to an incident. Westminster Bridge also closed to vehicles and pedestrians. Footage from @TfL. pic.twitter.com/5hMfGGECLt — Streetcam London (@streetcamlondon) March 9, 2019

A Polícia Metropolitana de Londres informou que “uma área da Victoria Embankment esteve vedada depois de um veículo suspeito ter sido encontrado. A polícia fechou a área às 15h15 e continua no local”. Mais tarde, fez uma atualização: “O incidente na Victoria Embankment está agora concluído. O veículo foi avaliado e considerado insuspeito. Todas as estradas vão ser agora reabertas“.

Westminster bridge closed as police investigate reports of a suspicious vehicle on Embankment opposite Portcullis House pic.twitter.com/JCuqNHrWAS — Kate McCann (@KateEMcCann) March 9, 2019

