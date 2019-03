Hat-trick de Sterling dá vitória ao Manchester City sobre o Watford

O Manchester City venceu este sábado na receção ao Watford por 3-1, em jogo da 30ª jornada da Liga inglesa de futebol, graças ao hat-trick do avançado Raheem Sterling, reforçando a liderança da prova.

O Watford criou dificuldades ao campeão inglês na primeira parte, que terminou com um nulo’ mas na segunda parte o City resolveu o jogo no espaço de poucos minutos, com um hat-trick de Sterling, aos 46, 50 e 59 minutos. O avançado internacional português Bernardo Silva jogou os 90 minutos pela equipa de Pep Guardiola, enquanto o compatriota Domingos Quina não saiu do banco de suplentes do Watford.

Com este triunfo, o Manchester City manterá a liderança no fim da ronda, independentemente do resultado do Liverpool-Burnley, que se disputa no domingo, visto que a equipa da cidade dos “Beatles” tem agora quatro pontos de atraso.

Nos restantes jogos da 30ª jornada, destacou-se a derrota do Everton, treinado pelo português Marco Silva, por 3-2 na deslocação a Newcastle, depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos. Os “toffees”, com o internacional português André Gomes a titular, chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Dominic Calvert-Lewin (18 minutos) e do brasileiro Richarlison (32), sendo que, pelo meio, Matt Richie falhou uma grande penalidade, que daria o empate aos ‘magpies’.

Contudo, o Newcastle iria operar a reviravolta no segundo tempo, graças ao venezuelano Salomón Rondón, aos 65 minutos, e ao espanhol Ayoze Pérez, que ‘bisou’, aos 81 e 84. O conjunto orientado por Marco Silva, que apenas tem uma vitória nos últimos seis jogos na Premier League, caiu para o 11.º posto, com 37 pontos, e está cada vez mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias.

O Tottenham, que na terça feira se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões, disse ‘adeus’ às ténues esperanças de lutar pelo título, ao perder por 2-1 em Southampton, e pode ser igualado pelo Manchester United, que no domingo defronta o Arsenal. O inevitável Harry Kane, com o golo 200 da carreira, ainda colocou os londrinos na frente, aos 26 minutos, só que Yann Valery, aos 76, e James Ward-Prowse, aos 81, num livre direto superiormente executado, impuseram aos ‘spurs’ o terceiro desaire nas últimas quatro partidas.

Já o Leicester, venceu por 3-1 o Fulham e ultrapassou o Everton no 10.º lugar, tendo inaugurado o marcador através do médio belga Youri Tielemans, aos 21 minutos. O togolês Floyd Ayite empatou para os ‘cottagers’ aos 51, mas um ‘bis’ de Jamie Vardy, aos 78 e 86, deu o triunfo aos foxes. O Leicester está agora a um ponto do nono colocado West Ham, que foi a Cardiff perder por 2-0, com golos de Junior Hoilett e Victor Camarasa.

Nos outros dois jogos já disputados, o Crystal Palace perdeu por 2-1 com o Brighton, enquanto o Bournemouth colocou fim a uma série de cinco desaires consecutivos e venceu por 2-0 no reduto do lanterna-vermelha Huddersfield.

