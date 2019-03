Idoso agredido, despido e colocado em caixote do lixo na Lourinhã. Foi salvo duas horas depois

Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado despido dentro de um caixote do lixo parcialmente submerso em Ribamar, na Lourinhã, avançou o Correio da Manhã. O idoso foi encontrado apenas duas horas depois, quando alguém que passava no local ouviu os pedidos de ajuda e chamou o INEM.

Segundo o mesmo jornal, o homem terá sido agredido pelo filho de 50 anos, que é o único dos três filhos a viver com o pai e sofre de perturbações mentais. O idoso foi, de seguida, obrigado a despir-se e a ir completamente nu para a rua. Terá sido nesse momento que a vítima foi forçada a entrar num caixote do lixo público e ficar lá até ser encontrada. O Jornal de Notícias refere que foram os vários sacos do lixo que o cobriam que terão evitado que a vítima entrasse em hipotermia.

O idoso foi transportado para o Hospital de Torres Vedras e já teve alta, tendo regressado para casa. Esta não será a primeira vez que o homem de 80 anos é vítima de agressões por parte do filho, uma vez que já tinha apresentado várias queixas. A GNR já está a investigar o caso.

Segundo os dados mais recentes da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), entre 2013 e 2016 houve um aumento de 30% de crimes de violência doméstica contra idosos. Os agressores são na maioria os filhos (39,6%), sendo que muitas destas situações acabam por ser denunciadas “por terceiros”, como profissionais de saúde ou familiares diretos, mas também pela vítima, que já não consegue suportar mais a violência física e verbal.

