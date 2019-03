João Vieira e Ana Cabecinha revalidam títulos nacionais nos 20 km marcha

Os atletas João Vieira, do Sporting, e Ana Cabecinha, do Pechão, revalidaram este sábado os títulos de campeões nacionais de 20 km em marcha atlética, nos campeonatos que decorreram em Ourém.

Num percurso que levantou muitas críticas e que levou a várias desistências, especialmente na prova feminina, os resultados desportivos finais foram mais fracos do que o esperado, não tendo sido obtidas marcas de qualificação para as diferentes competições.

Na prova masculina, João Vieira, que já tem mais de 50 títulos nacionais, não perdeu a oportunidade e venceu na distância de 20 km, tal como o fizera já este ano nas distâncias de 35 e 50 km e ainda em pista coberta.

O atleta do Sporting venceu em Ourém com a marca de 1:25.56 horas, derrotando de forma folgada os benfiquistas Miguel Rodrigues (1:27.59) e Pedro Isidro (1:29.09), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na prova feminina, Ana Cabecinha, do Pechão, foi aconselhada pelo seu treinador a ter um ritmo mais lento, para evitar lesões, como sucedeu com Edna Barros, ou desistir, o que aconteceu a Carolina Costa, Maria Bernardo, Nádia Cancela e Kristina Saltanovic, entre outras. A atleta algarvia terminou a prova em 1:35.43 horas, a grande distância das duas outras atletas que subiram ao pódio, a sportinguista Vitória Oliveira (1:44.53) e Andreia Sousa, do CA Seia (1:47.56).

Continuar a ler