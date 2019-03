ModaLisboa. Do vintage ao néon em mais um sábado de street style

O sábado de ModaLisboa contou com muita luz e cor, não só pelo sol que acompanhou o evento ao longo da tarde no Pavilhão Carlos Lopes, mas porque as cores, mais ou menos vibrantes, marcaram muitos dos looks. Foi possível ver de tudo um pouco: do estilo mais casual ao mais extravagante. Houve até quem se inspirasse no clássico filme de adolescentes, “Giras e Terríveis” (“Mean Girls” na versão original), para vestir um conjunto de peças exclusivamente cor-de-rosa, ainda que não o tenha feito a uma quarta-feira, como é regra no filme.

Veja na fotogaleria as imagens de alguns dos looks que se destacaram no street style deste dia.

