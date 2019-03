Pelo menos 12 mortos em queda de avião na Colômbia

Pelo menos 12 pessoas, incluindo uma criança, morreram este sábado na queda de um avião no centro da Colômbia, informaram fontes oficiais. O acidente ocorreu de manhã numa zona de selva no departamento territorial de Meta e a aeronave, um DC-3, operada pela companhia regional Laser, fazia a ligação entre San José del Guaviare e Villavicencio.

Lamentamos el accidente de la aeronave que cubría la ruta San José del Guaviare – Villavicencio, 12 personas fallecidas. Apoyamos la emergencia con nuestro cuerpo de voluntarios.#ListosEnPazOEmergencia#FuerzaNaranja@UNGRD — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) March 9, 2019

Os destroços do avião, com capacidade para 30 passageiros, foram encontrados próximo da cidade de Villavicencio. As causas do acidente são ainda desconhecidas, mas uma equipa de peritos deslocou-se ao local.

Os DC-3, de fabrico norte-americano, entraram em operação na Colômbia em 1935, mas mais de 80 anos depois ainda há alguns destes aparelhos em zonas remotas do país.

