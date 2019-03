Pelo menos quinze mortos e 4 feridos num tiroteio em discoteca no México

Um ataque à mão armada numa discoteca na cidade de Salamanca, estado de Guanajuato, no centro do México, fez pelo menos 15 mortos e quatro feridos, informaram este sábado as autoridades locais.

“Quinze homens perderam a vida”, disse Juan José Martinez, porta-voz do Ministério Público, à AFP.

Segundo os primeiros relatos, vários homens armados chegaram na noite de sexta-feira para sábado frente ao estabelecimento “La Playa” na cidade de Salamanca e abriram fogo contra clientes e funcionários antes de fugirem, segundo Juan José Martinez.

As causas do ataque são ainda desconhecidas.

O tiroteio ocorreu numa altura em que a polícia lançou uma grande operação naquele estado contra um poderoso grupo criminoso especializado em roubo de combustíveis.

O presidente mexicano, López Obrador, que tomou posse a 1 de dezembro, lançou uma ofensiva contra os roubos de combustível que custaram à empresa estatal Pemex cerca de três mil milhões de dólares, levando a violência generalizada.

No início de fevereiro, na cidade de Salamanca, um veículo contendo uma falsa bomba foi abandonado em frente a uma refinaria.

Cartazes exigindo a libertação de supostos criminosos, recentemente, detidos como parte da estratégia nacional de López Obrador contra o roubo de combustível, e pedindo a retirada de soldados enviados a Guanajuato, foram descobertos nas proximidades.

Os cartazes foram assinados pelo suposto líder de um grupo criminoso de Santa Rosa de Lima, que ameaça atacar militares e civis se as suas reivindicações não forem ouvidas.

O México registou um número recorde de incidentes violentos em 2018, com 33.341 homicídios, o maior número desde o início das estatísticas em 1997.

Continuar a ler