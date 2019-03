Política e “outras coisas que nos enchem a vida”. Assunção Cristas estreia-se nos podcasts

A cataplana e o arroz de atum são apenas uma amostra do menu de estratégias a que os líderes políticos se vão agarrar neste ano recheado de eleições. E Assunção Cristas acaba de inaugurar mais uma. Chama-se “O Podcast da Assunção”, não tem receitas mas também mistura política com vida pessoal e terá periodicidade semanal, todos os sábados manhã.

“Olá, bem vinda e bem-vindo ao meu podcast”, começa por dizer a líder do CDS no primeiro episódio já disponibilizado nas redes sociais. Cristas promete partilhar com os ouvintes opiniões políticas, projetos e ideias para o país e promete fazê-lo “sem filtros” (ou seja, sem mediação jornalística, por exemplo): “Só eu e quem estiver aí desse lado a ouvir-me”.

Num monólogo de cerca de seis minutos, a presidente do CDS começa com uma referência aos casos de violência doméstica e ao dia da Mulher, “para lembrar que ainda há um grande caminho pela frente”, e depois puxa pelo tema dos cuidadores informais que foi discutido no parlamento na última sexta-feira, para apresentar algumas das medidas propostas pelo partido.

Despachada a parte política, ouve-se um separador e Assunção Cristas começa a falar de “outras coisas que nos enchem a vida”. A líder dos democratas-cristãos conta que aproveitou as mini-férias de Carnaval para revisitar o Ocenário, onde já não ia há alguns anos e notou diferenças: “Está maravilhoso, os peixes maiores, pareceu-me”.

Segundo apurou o Observador, a partilha de momentos “pessoais e de lazer” vai continuar a fazer parte dos podcasts de Assunção Cristas, tal como a leitura de mensagens que chegam via redes sociais. É, aliás, assim que termina o primeiro episódio. A primeira mensagem que Cristas lê “com muito entusiasmo” é a de uma simpatizante identificada como Teresa Guerreiro que garante ter já “os papéis para se inscrever no CDS com o marido Luís”. Cristas fica “tão feliz” e promete assinar ela própria as fichas de inscrição.

Depois é a vez de “Ana Maria, de 16 anos” que escreve também com elogios: “Tem uma grande admiração por mim e pela política, diz que se interessa pelo país e que tenho o voto garantido”. Cristas despede-se depois com “muitos beijinhos” a quem a esteve a ouvir e promete regressar no próximo sábado.

O primeiro episódio para já só está disponível no Youtube, Instagram e Facebook. Mas a ideia é que a partir da próxima semana já esteja disponível nas plataformas habituais, nomeadamente iTunes, Google Podcasts e Spotify.

Continuar a ler