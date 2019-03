Socialistas admitem cenário de apoiar eventual recandidatura de Marcelo

O apoio a uma eventual recandidatura do Presidente da República a um novo mandato é um dos cenários que estão a ser equacionados dentro do PS para as próximas presidenciais, de acordo com o jornal Público. Apesar de ainda faltarem dois anos e de ser ainda muito prematuro escolher um caminho, tanto mais que Marcelo ainda não assumiu que irá ser novamente candidato, o tema já está a ser discutido dentro do partido.

Segundo o Público, são três os cenários em análise: uma candidatura própria, liberdade de voto ou apoiar o atual Presidente, mas se a decisão fosse hoje, a última hipótese teria mais força, a avaliar pelas personalidades socialistas ouvidas e que destacam a avaliação positiva que fazem do desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa.

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e que foi número dois de Costa nesta autarquia, começa por ressalvar que ainda não é o tempo de os partidos assumirem apoios quando ainda não há candidatos. “Mas, para mim, é claro que o Presidente da República, em todas as questões fundamentais, tem tido uma atuação muito positiva para o país.”

Outro “número dois” da Câmara de Lisboa e que agora foi chamado ao Executivo, Duarte Cordeiro também afirma ao Público que faz uma apreciação “muito positiva do mandato do Presidente da República”, assinalando contudo que é prematuro avaliar um possível apoio. Esta foi aliás a posição defendida por António Costa na última entrevista à SIC onde sublinhou que não existe ainda qualquer candidato às presidenciais de 2020.

