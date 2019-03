Autocarro explode em Estocolmo depois de bater num túnel

Um autocarro explodiu em Estocolmo este domingo de manhã. A explosão provocou grandes nuvens de fumo, mas só há para já relato de um ferido, provavelmente o condutor, que foi levado para o hospital.

O veículo não tinha passageiros e não estava em serviço e terá explodido quando bateu no teto de um túnel na capital sueca. A explosão terá sido desencadeada por uma fuga de combustível, neste caso gás natural, provocada pelo embate.

Os bombeiros estão no local, uma zona central de Estocolmo, em Klara Tunnel. O acidente terá sido provocado pela colisão com barreiras penduradas numa das entradas do túnel. Apesar de não ter tido grandes consequências, a explosão deu origem a imagens impressionantes que foram logo reproduzidas nas redes sociais.

