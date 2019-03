Avião da Ethiopian Airlines cai com 157 pessoas. Não há sobreviventes

Um avião da Ethiopian Airlines caiu com 149 passageiros e oito membros da tripulação. Não há sobreviventes, confirmou já a empresa. O aparelho despenhou-se seis minutos após a descolagem perto da cidade de Bishoftu, a 62 quilómetros de Addis Abeba, capital etíope. O voo tinha como destino Nairobi, no Quénia, e segundo o porta-voz da companhia, as vítimas são de 33 nacionalidades.

O aparelho era um Boeing 737-800 e o acidente ocorreu este domingo às 8h44 da manhã, hora local. A notícia foi avançada pelo primeiro-ministro da Etiópia no Twitter, onde expressou condolências às famílias das vítimas.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

“O gabinete do primeiro-ministro, em nome do Governo e dos cidadãos da Etiópia, gostaria de expressar as mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam os seus entes queridos no Being 737 da Ethiopian Airlines num voo regular para Nairobi, Quénia, esta manhã”, disse o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali.

“As operações de busca e salvamento estão em curso e não temos informações confirmadas acerca de sobreviventes ou de possíveis vítimas mortais”, disse a companhia aérea no primeiro comunicado, antes de o porta-voz da empresa confirmar à imprensa etíope que “não há sobreviventes”.

“Funcionários da Ethiopian Airlines vão ser enviados para o local do acidente e farão todos os possíveis para apoiar os serviços de emergência. Acredita-se que estavam 149 passageiros e 8 membros da tripulação a bordo do avião, mas estamos neste momento a confirmar o manifesto dos passageiros do voo”, acrescentou a companhia aérea no primeiro comunicado desta manhã.

Segundo acidente em seis meses com Boeing 737-800 MAX

O aparelho que caiu na Etiópia é um modelo novo da Boeing, 737-800 MAX que tinha chegado à companhia há poucos meses. Um avião do mesmo modelo despenhou-se em outubro do ano passado no mar de Java num voo da companhia low-cost da Indonésia Lion Air. Foi o primeiro acidente com este novo modelo que é uma versão atualizada do Boeing 737. O relatório preliminar deste acidente apontou para um problema no controlo do sistema automático de segurança que forçou o aparelho a baixar. A queda deste avião provocou a morte de 189 pessoas.

O novo avião foi lançado em 2016. A Boeing já afirmou que está a acompanhar a situação com grande atenção. Não se conhecem ainda as causas do acidente, mas não há para já qualquer suspeita de ataque terrorista.

De acordo com informações divulgadas pelo Flightradar24, os dados do voo da Ethiopian Airlines mostram uma instabilidade na velocidade vertical do avião após a descolagem, algo que indica semelhanças com o acidente de outubro do ano passado. Na altura, os dados da caixa-negra da aeronave da Lion Air mostraram que os pilotos tentaram contrariar o sistema automático de segurança que obrigava o avião a descer.

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off. Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL.

Entretanto, a companhia aérea já disponibilizou um conjunto de números de telefone de emergência para prestar informações a familiares e amigos das pessoas que estavam a bordo do avião.

Também o presidente do Quénia, país de destino daquele voo, já enviou condolências às famílias das vítimas. “Estamos tristes com as notícias de que um avião de passageiros da Ethiopian Airlines caiu 6 minutos depois da descolagem, a caminho do Quénia. As minhas orações vão para todas as famílias e conhecidos dos que iam a bordo”, escreveu Uhuru Kenyatta no Twitter.

O ministro queniano dos transportes, entretanto, já anunciou que o Governo do Quénia está a apoiar as autoridades etíopes, nomeadamente montando centros de apoio no aeroporto de Nairobi para prestar informações a quem esperava a chegada dos passageiros vindos da Etiópia.

Companhia aérea com boa reputação de segurança

Como recorda a BBC, a Ethiopian Airlines é conhecida por ter uma boa reputação no que toca às questões de segurança, embora tenha já registado alguns acidentes graves. O último aconteceu em 2010, quando um avião daquela companhia aérea caiu no Mar Mediterrâneo após partir de Beirute, no Líbano. Morreram 90 pessoas.

O maior acidente a envolver um avião da Ethiopian Airlines aconteceu em novembro de 1996, também na rota Addis Ababa-Naiorobi, mas daquela vez na sequência de um sequestro aéreo. Os pilotos ainda lutaram para aterrar em segurança no Oceano Índico, mas o avião acabaria por embater num recife de coral e morreram 123 das 175 pessoas que seguiam a bordo, lembra ainda a BBC.

A Ethiopian Airlines é detida pelo Estado etíope e é uma das maiores companhias aéreas do continente africano. De acordo com a Reuters, números divulgados pela própria empresa davam conta de que em 2018 a companhia aérea transportou 10,6 milhões de passageiros.

