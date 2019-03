Corpos de dois idosos encontrados numa habitação em Sernancelhe

Dois idosos, um homem e uma mulher, foram encontrados este domingo numa habitação, em Sarzeda, no concelho de Sernancelhe (distrito de Viseu), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

As causas das mortes estão por apurar, acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, adiantando que também são ainda desconhecidas as idades das vítimas e se existe algum grau de parentesco entre elas.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 9h36 deste domingo e para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros de Sernancelhe, da GNR e do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).

