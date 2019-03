Danilo, o regresso aos golos e as “nove finais”: “Esta equipa não se vai render nunca, não está no nosso ADN

No final do clássico frente ao Benfica, que valeu a liderança do Campeonato aos encarnados, Marega foi à zona onde costuma estar a claque Super Dragões dar a camisola e surgiu um vídeo nas redes sociais onde se percebe apenas uma frase do maliano para os adeptos presentes: “Ainda vamos ganhar!”. Apesar da derrota que custou o primeiro lugar, o avançado quis deixar uma palavra de esperança para o que resta até ao final da temporada. E essa palavra, olhando para as bancadas do estádio Marcolino de Castro esta noite, sobretudo a parte destinada aos adeptos visitantes, parece ter sido ouvida.

Na “ressaca” de uma grande noite europeia com 120 minutos intensos frente à Roma, o triunfo em Santa Maria da Feira, num jogo marcado por duas quebras de uma das torres de iluminação artificial que atrasou o início do encontro e chegou mesmo a interromper a segunda parte durante cerca de sete minutos, não deixou propriamente muitos motivos de recordação para os azuis e brancos a não ser a vitória, os três pontos e a liderança à condição (o Benfica joga apenas esta segunda-feira com o Belenenses). Ainda assim, esses eram os “objetivos mínimos” dos dragões para este regresso ao Campeonato.

“Esta equipa não se vai render nunca, não está no nosso ADN. Era importante ganhar este jogo e temos agora mais nove finais, é nisso que vamos focar”, destacou Danilo, que voltou aos golos esta noite mais de um ano depois, na flash interview.

????????Danilo estreia-se a marcar em 2018/19. Não marcava na Liga desde Setembro 2017 na vitória por 1-2 frente ao Rio Ave; foi o 16.º no Campeonato Nacional.

⏪O médio internacional português fez o 15.º golo de dragão ao peito num total de 27 remates certeiros pic.twitter.com/gOZYU9wPRm — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2019

“Entrámos apáticos, perdemos uma sequência de bolas no meio-campo que eram importantes e, como esta equipa é muito boa nas transições e preenche bem a zona de finalização em cruzamentos, caímos no erro. Mas reagimos bem, conseguimos empatar, com o decorrer do jogo tomámos conta do meio-campo deles e marcámos mais um”, acrescentou o internacional português, antes de vincar a chave do encontro: conseguir a reviravolta ainda dentro da primeira parte: “Era importante dar logo a volta ao resultado. Este campo é muito difícil e o Feirense é uma equipa aguerrida. Se assim não fosse ia ser uma segunda parte mais intensa e para nós, sabendo que fizemos 120 minutos na quarta-feira, foi importante dar a logo a volta”.

⚠️50% dos golos de bola parada do ????FC Porto na ????Liga são na sequência de pontapés de canto. ????Mais golos de canto na ????????Liga NOS 18/19:

6 ????FC Porto

6 ????Braga

6 ????Desp. Aves pic.twitter.com/gAvwG6TbiS — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2019

“Defrontámos um adversário que se sente pressionado com o aproximar do final do campeonato, que estava muito motivado por defrontar o campeão nacional e que está aflito à procura de pontos. Vínhamos de um jogo muito intenso, em que corremos 120 minutos. Não era um fácil e entrar a perder piorou ainda mais as coisas. Demos uma resposta de grande caráter. Na primeira parte chegámos à igualdade com naturalidade, depois chegámos ao segundo e podíamos ter acabado o primeiro tempo com uma vantagem maior. Queríamos acabar rapidamente o jogo mas na segunda parte faltou alguma frescura”, admitiu Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas, antes de explicar as substituições operadas e a aposta no onze da Champions.

⚠️Foi a 24.ª ocasião que o ????FC Porto chegou à marca dos 100 golos numa época.

????????Sérgio Conceição demorou mais quatro jogos em relação à época anterior a chegar a esta marca (100 golos):

2018/19 100/44 jogos (2,27 golos/jogo)

2017/18 100/40 jogos (2,50 golos/jogo) pic.twitter.com/qRdYwjZLrl — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2019

“Era um jogo num contexto difícil. Meti exatamente o mesmo onze que começou contra a Roma e quis responsabilizar os jogadores no sentido de que era preciso dar alguma maturidade. É importante saber estar com a Roma como saber estar com o Feirense”, destacou o técnico dos azuis e brancos. “Fui tentando dar ao jogo o que precisava. Tirei o Marega, que estava muito cansado. Quando entrou o Edinho fixei mais o Danilo para jogar junto dos centrais e meti o Óliver”, concluiu.

⚠️Foi a 8.ª vitória do ????FC Porto com reviravolta em 2018/19, a primeira em 2019. A última vez que os dragões venceram um encontro na Liga após sofrerem primeiro o golo foi frente ao Rio Ave no Dragão (23 Dezembro 2018) pic.twitter.com/UzMqoAAsbU — playmakerstats (@playmaker_PT) March 10, 2019

