Futebol inglês em choque: adepto entra em campo e agride jogador do Aston Villa com murro

O futebol inglês vai ter este domingo uma jornada grande: o Liverpool joga frente ao Burnley, o Chelsea recebe depois em Londres o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e restante armada portuguesa, a seguir há clássico entre Arsenal e Manchester United. No entanto, foi no Championship, equivalente ao segundo escalão, que se centraram atenções: durante a receção do Birmingham ao Aston Villa (duas equipas com história na Premier League), um adepto da casa invadiu o relvado e agrediu Jack Grealish, jogador dos villains, com um murro pelas costas antes de ser agarrado e detido pelos seguranças do recinto.

Birmingham City fan comes onto the pitch and punches Aston Villa’s Jack Grealish Madness.pic.twitter.com/hKc3tdGiDl — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) March 10, 2019

O incidente que está a chocar Inglaterra aconteceu logo aos dez minutos e, de acordo com a imprensa britânica, ainda houve uma minoria de adeptos a aplaudir o adepto que invadiu o campo para agredir o médio ofensivo no dérbi de Birmingham. A polícia de West Midlans já confirmou que o homem foi detido, deixando para as próximas horas mais informações sobre o caso.

ARREST: Following the incident on the pitch involving an attack on an Aston Villa player; a man has been arrested and en route to a custody block. Further details to follow. pic.twitter.com/fed9KrHBgl — West Midlands Police (@WMPolice) March 10, 2019

De acordo com o The Guardian, o encontro tinha começado com os ânimos quentes dentro de campo mas antes, à volta do estádio St. Andrew’s, tinham existido problemas entre adeptos das duas equipas rivais. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e necessitou de assistência médica.

O jogo sofreu uma interrupção mas foi retomado, com o Aston Villa a vencer fora pela margem mínima com golo de… Jack Grealish (67′). Internacional Sub-21, o jogador de 23 anos fez toda a formação nos villains, tendo passado por empréstimo pelo Notts County durante uma temporada, e foi a grande figura de mais um dérbi de Birmingham, que deixou o Villa mais perto dos lugares que dão acesso ao playoff de apuramento de subida à Premier League.

Gary Neville, antigo internacional inglês que se destacou no Manchester United e é hoje comentador, pediu ações duras para o Birmingham no seguimento do incidente, como “dedução de pontos ou dez jogos à porta fechada”.

The club are going have to take a huge punishment for this to act as a deterrent in the future . A Points deduction or Empty stadium for 10 games ! https://t.co/wQtcAUuvnx — Gary Neville (@GNev2) March 10, 2019

