Membro da direção do Sporting terá sido agredido por filho de Valentim de Loureiro

Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo do Sporting, terá sido agredido por Jorge Loureiro na tribuna do Estádio do Bessa. O jornal A Bola noticia que o filho de Valentim Loureiro “desferiu vários murros na nuca” de Miguel Nogueira Leite, após o final do jogo que acabou em vitória do Sporting sobre o Boavista por 1-2, esta noite de sábado.

Jorge Loureiro “foi mesmo identificado pelas forças policiais presentes no local”, diz ainda A Bola, relatando que o presidente da Liga de futebol, Pedro Proença, estava presente na tribuna. Também lá estaria “o presidente da mesa da Assembleia Geral dos boavisteiros, Tavares Rijo”.

O membro da direção sportinguista planeará apresentar queixa-crime, diz ainda o diário desportivo.

