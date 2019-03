ModaLisboa. O desfile de acessórios essenciais no última dia de street style

Na passerelle, as propostas dos designers. Nas ruas, as criações do público, sem medo de apostar no néon, cores vivas, e em acessórios statement, que em vários casos foram a cereja no topo do bolo. O preto esteve em minoria, mas também houve quem se comprometesse com os infalíveis tons escuros e discretos.

No último da dia 52ª edição do evento, encontrámos caras bem conhecidas, jovens curiosos e atentos às novas tendências, e muitos outros que fizeram do risco tendência, para captar todos os olhares na rua. Veja as imagens que marcaram o street style ao cair do pano da ModaLisboa.

