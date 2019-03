Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze no Grand Prix de Marraquexe

Patrícia Sampaio, judoca portuguesa que em setembro se sagrou campeã europeia de juniores, conquistou este domingo mais um grande resultado no Grand Prix de Marraquexe, alcançando a medalha de bronze em -78kg após derrotar a austríaca Bernadette Graf no combate decisivo para atribuição do último lugar do pódio e sendo a melhor atleta nacional em Marrocos.

Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze no Grand Prix de Marrakesh, em Judo (-78kg) #COPortugal — COP (@COPPORTUGAL) March 10, 2019

Atual 27.ª do ranking mundial, Patrícia Sampaio, que ganhou também o bronze no Mundial de juniores, ficou isenta da primeira ronda, derrotando de seguida por ippon a camaronesa Audrey Njepang Njiang (66.ª do mundo) em 2.40 minutos. No combate dos quartos, que decidiu a vencedora da poule D, a atleta portuguesa ganhou à holandesa Karen Stevenson, 15.ª do ranking, também por ippon.

Patrícia Sampaio sofreu então a única derrota em Marraquexe, diante da alemã Anna Maria Wagner (13.ª do ranking), em menos de minuto, assegurando a medalha de bronze contra Bernadette Graf, 18.ª melhor do mundo, por ippon em 3.12 minutos.

Numa prova que contou com a participação de 443 atletas de 67 países, Patrícia Sampaio foi a melhor representante entre os 12 judocas portugueses que estiveram em Marrocos. Também este domingo, e na mesma categoria, Yahima Ramírez começou por ganhar à italiana Melora Rosetta e à belga Sophie Berger, sendo depois eliminada pela germânica Anna Maria Wagner, que venceu esta categoria de -78kg após derrotar na final Loriana Kuka, do Kosovo.

