Babysitter acusado de quatro crimes de abuso sexual de crianças

Um homem de 31 anos, da região de Lisboa, vai ser julgado por quatro crimes de abuso sexual de crianças agravado. Segundo a acusação do Ministério Público, anunciada esta segunda-feira pela Procuradoria Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o arguido, “assistente operacional na área de educação numa Câmara Municipal e ‘babysitter'”, é suspeito de ter abusado dos menores “no exercício da sua atividade como babysitter e nos locais onde era chamado a desempenhar a mesma atividade”.

Os crimes terão acontecido “entre 2017 e Setembro de 2018”, não sendo revelado, no comunicado da PGDL, se estão em causa quatro vítimas ou se mais do que um crime se aplica apenas a um dos menores.

O homem está em prisão preventiva. O Ministério Público e o juiz de instrução criminal entenderam que está em causa o perigo de “continuação da actividade criminosa”. Ou seja, os magistrados entenderam que, em liberdade, o arguido poderia continuar a abusar de crianças.

Além de pedir a condenação do homem por quatro crimes, o MP requereu ainda a recolha do seu ADN e quer que seja proibido de cuidar ou trabalhar com crianças, durante um prazo entre cinco e 20 anos:

Mais requereu que, caso o arguido seja condenado, lhe sejam aplicadas as penas acessórias de proibição de assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de menores, por um período a fixar entre cinco e vinte anos, e de proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atribuições públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, por um período fixado entre 5 e 20 anos”, lê-se no comunicado da PGDL.

O procurador titular do processo quer ainda que o arguido seja condenado a pagar uma indemnização a cada uma das vítimas, todas ainda menores, “a título de reparação pelos prejuízos sofridos”,

O caso foi investigado pela Polícia Judiciária, num inquérito dirigido pela 2.ª secção do DIAP de Lisboa.

