Baleia engoliu um mergulhador debaixo de água — e cuspiu-o vivo

Era um dia de trabalho como qualquer outro para Rainer Schimpf, um guia turístico aquático sul-africano de 51 anos. Nesse dia, o mergulhador tinha a missão de filmar um cardume de sardinhas numa corrida desenfreada por comida. A certa altura, enquanto mergulhava perto da superfície, junto ao largo de Port Elizabeth, na África do Sul, sentiu um “algo muito pesado a puxá-lo”. Era uma baleia-de-bryde de 15 metros e não estava para brincadeiras: engoliu-o — como mostra a imagem impressionante do momento.

#Headlinechallenge: A snorkeller has lived to tell the tale after being engulfed headfirst by a 15-tonne whale off Port Elizabeth, South Africa. Rainer Schimpf was spat out when the whale realised he wasn't appetising enough…ALL'S WHALE THAT ENDS WHALE. https://t.co/X3OHDcrhpG pic.twitter.com/7dF43rJxse

— Peter Barron (@PeteBarronMedia) March 10, 2019